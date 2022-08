Stave dos au mur

Samedi, la bande à Defraire se déplace à Maubeuge. " Un déplacement délicat,avoue Samuel Horlait, le grand milieu. À l’aller, il y avait eu certaines tensions avec les supporters nordistes. On l’avait toutefois emporté 13-11. On sera donc attendus.Seul Kévin Lambot, plâtré au poignet depuis la lutte à Sart, sera absent."Dimanche, Stave offre l’hospitalité à La Louvière, qui vient de signer 3 succès de rang, avec 8 unités dans l’escarcelle. " Battus 13-6 à l’aller, on veut notre revanche."