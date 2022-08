St-Denis et Meux au pied du mur

Avant leur prochain duel au sommet, St-Denis et Meux seront sur la sellette, respectivement à Nil et contre Havrenne. Si Delaruelle est de retour, T. Lecocq, en vacances, est incertain. « Je m’attends à une lutte compliquée à Nil, qui vient de retrouver un effectif quasi au complet, témoigne Séba Massart. J’aimerais garder au moins un point d’avance avant de recevoir Meux. » Les Meutis, au complet, se méfieront des Rochefortois en quête de points salvateurs. « Il ne faut pas les prendre à la légère d’autant qu’ils sont imprévisibles, annonce Baudouin Botilde. J’ai particulièrement peur du duo Frérotte-Halin, capable dans un bon jour de rayonner à la frappe. » Les Havrennois doivent redorer leur blason pour se mettre à l’abri du siège de barragiste. « Pour requinquer une ambiance morose, les dirigeants ont provoqué une mise au point, précise Jérémy Jaumotte. Les futurs partants ont été compris dans leur démarche. Bref, on est bien décidé à se serrer les coudes. Meux est une très bonne équipe. Ce sera très dur sur un ballodrome très particulier qui ne nous avantagera pas. » En déplacement à Denée, Miavoye aura l’opportunité de consolider sa place dans le top 3 même si le tour final n’est pas son objectif prioritaire. J.-M. L.