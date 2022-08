Solide premier test pour les «Merles»

La préparation a jusqu’ici suivi son cours normal, émaillée de matchs amicaux. Samedi soir, la nouvelle saison sera officiellement lancée avec la visite des redoutables Bruxellois de Schaerbeek."Tout le monde travaille bien et dans un bon état d’esprit, se réjouit le coach biesmois, Olivier Defresne.Notre adversaire a subi quelques changements, dont un rajeunissement des cadres, ce qui ne signifie pas que se qualifier sera plus facile. Je m’attends à un match compliqué".

Les 22 acteurs doivent en tout cas s’attendre à un terrain brûlé par le soleil que le maigre et tardif arrosage n’a pas réussi à rétablir."On s’entraînait dessus vendredi pour voir quelles chaussures adopter". L’absence de Fred Rosmolen et le peu de solutions de remplacement actuel, ainsi que la recherche d’un (bon) U21 restent d’autres motifs de préoccupation pour le T1."Nous pourrions encore faire deux recrues: une dans le secteur défensif et une autre en front de bandière".