Onhaye et Meux sur leurs gardes

Vainqueurs du derby contre Loyers au premier tour, les Walhérois accueillent une formation de D3 flamande ce dimanche. « Je n’ai pas eu beaucoup d’échos de cette équipe, mais en Coupe, je me concentre uniquement sur la mienne, prévient Lionel Brouwaeys. Kampenhout vient d’être champion en P1 et ils ont apparemment un gros budget transfert. Ils ont l’habitude de jouer sur synthétique, donc je m’attends à un match compliqué. Mais l’objectif en Coupe est d’aller le plus loin possible, afin d’avoir des matches à enjeux chaque semaine pour notre préparation. »