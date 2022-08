Défaite interdite à Saint-Servais

En Nationale 2, Saint-Servais doit une revanche à ses supporters après une défaite sans point à Œudeghien. " Voilà une défaite qui me reste en travers de la gorge,lance Victory Lelièvre.Ne pas réussir à accrocher le sixième jeu en seconde armure alors que le marquoir indiquait 7-5 au repos est inadmissible. On se retrouve à la huitième place avec Brussegem et Kastel sur nos talons. Sur notre ballodrome, la défaite est en tout cas interdite."Merveille est de retour de vacances. Par contre, les Namurois ne pourront plus compter sur Lahaye, qui a repris le football.