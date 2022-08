Défaite interdite à Saint-Servais

En Nationale 2, Saint-Servais doit une revanche à ses supporters après une défaite sans point à Œudeghien. " Voilà une défaite qui me reste en travers de la gorge,lance Victory Lelièvre.Ne pas réussir à accrocher le sixième jeu en seconde armure alors que le marquoir indiquait 7-5 au repos est inadmissible. On se retrouve à la huitième place avec Brussegem et Kastel sur nos talons. Sur notre ballodrome, la défaite est en tout cas interdite."Merveille est de retour de vacances. Par contre, les Namurois ne pourront plus compter sur Lahaye, qui a repris le football.

Planois, qui sera privé de Haubruge (en vacances), offre l’hospitalité à Blicquy avec l’espoir de signer un premier succès. À l’aller, les Blicquysiens l’avaient emporté 13-8.

En Nationale 3, tous les regards se tourneront vers les équipes qui luttent pour éviter les barrages. Presgaux, Villers-le-Gambon, Saint-Marc et Pironchamps A, qui totalisent 22 points, ne peuvent plus se permettre de musarder en chemin.

Saint-Marc, qui occupe la neuvième place sera sur le pont les deux jours. " On y croit toujours,lance Geoffrey Haubruge.D’autant que nous comptons une lutte de moins que Presgaux. Je retrouve mes sensations au fond."Samedi, les banlieusards namurois recevront Tangissart, la lanterne rouge, qui l’avait emporté à l’aller, avant de se déplacer chez le leader Aisemont. " On doit viser un 4 sur 6. Il faudra toutefois mieux respecter les lignes au service."

Presgaux, qui retrouvera Julien Froment, mais devra encore composer sans Pierret, reçoit Senzeilles, toujours privé de Laurent Gobron. LesSabotiers, qui sortent d’un week-end catastrophique, viseront les six jeux.

Rentré bredouille de Senzeilles, Mont-Gauthier, qui pourra compter sur ses vacanciers, affronte les deux formations de Pironchamps. Les Rochefortois, qui visent le top 4, auront à cœur de redorer leur blason devant leurs supporters.