Après une très bonne entrée en lice face à Houffalize (P1), Rochefort aura fort à faire pour rallier le 3etour de la Coupe de la Belgique face à City Anvers. " On ne va pas à Anvers pour jouer à 10 derrière et aller faire une balade au port. On va là-bas pour imposer notre philosophie en possession de balle."

L’objectif dans cette Coupe de Belgique est clair: Pauletti veut aller le plus loin possible. " La Coupe est un objectif. On veut aller le plus loin possible pour essayer de tirer la plus grosse affiche possible. On va tout faire pour recevoir l’Olympic Charleroi (N1) la semaine prochaine."

Cherdon ne fera pas le déplacement à Anvers (blessé).