Vangheluwe imite Berckmoes

Au bout d’un scénario différent, en se montrant le plus véloce de la bonne échappée. Du haut de ses 21 ans, il a même fait coup double, puisqu’il prend également le maillot jaune: Toon Vandebosch s’est fait piéger et n’a pas intégré cette échappée décisive, arrivée avec 55 secondes d’avance sur le peloton de l’ancien leader. Warre Vangheluwe a fourni un effort violent pour revenir sur le coup décisif dans la dernière ascension du Ry de Rome, à une bonne trentaine de kilomètres de l’arrivée. Il est sorti en compagnie de Gil Gelders, Félix Dopchie et du Néerlandais Frank Van Den Broek (homonyme du vainqueur de Liège-Bastogne-Liège…).

"Je ne me sentais pourtant pas super bien dans la première étape, mais les jambes sont bien revenues dans le final, quand la décision s’est créée", explique-t-il. Grand moteur du groupe de contre pour faire la jonction, il a été un des plus costauds dans les derniers kilomètres, pour la victoire d’étape. " Cela a été assez tactique, mais j’avais l’impression d’avoir tout sous contrôle, poursuit le nouveau leader de cette 74e édition du Tour de Namur. Je voulais virer dans les premières positions en vue de l’arrivée et je suis parvenu à m’isoler en tête avec Gil Gelders et Frank Van Den Broek."

Avant de s’imposer facilement et de prendre le luxe de célébrer sa victoire d’un geste théâtral."Ce n’est pas ma marque de fabrique, j’ai improvisé cela sur la ligne d’arrivée, comme pour dire, je l’ai fait!"

Et maintenant, comment envisage-t-il la suite de ce Tour de Namur? Il a tout fait pour éluder la question, répétant qu’il voulait d’abord savourer cette victoire d’étape avant de penser à la défense du maillot jaune. " Mon but en venant sur cette épreuve était de gagner une étape,ajoute-t-il.Maintenant, me voilà leader. Ce ne sera clairement pas facile, surtout que nous avons démarré avec un coureur en moins(NdlR: Siebe Deweirdt, positif au coronavirus)et qu’un autre membre de notre effectif a abandonné. On a vu depuis le début de cette épreuve que les échappées ont tendance à aller au bout. Ce ne sera pas évident de contrôler. Mais si je peux gagner cette belle épreuve comme Jenno Berckmoes l’an passé, je ne m’en priverai pas!"