Une édition spéciale pour le quatrième triathlon d’Andenne

Chaque année, le succès du triathlon d’Andenne est au rendez-vous. L’événement, qui propose un triathlon promo, soit 500 mètres de natation en piscine, 20 bornes de vélo et 5 kilomètres de course à pied, attire les foules et est même sold out. Il faut dire que les places sont limitées à 400 puisqu’il se déroule en piscine, avec des vagues de 25 athlètes par 25, dès 9h du matin, jusqu’à 13h.