" La saison passée fut un cauchemar. Au vu du potentiel de l’équipe, cette descente était totalement inattendue. Nous avons tardé à prendre des décisions lorsque nous nous rapprochions de la zone rouge. Cette année, nous avons décidé de repartir d’une feuille blanche, en gardant les cadres de l’équipe. Je pense que notre coach a le profil pour nous remettre à l’endroit et fédérer une équipe qui n’en avait plus que le nom."

Effectivement, le noyau a été totalement reconstitué. " Nous avons dû nous atteler à peaufiner un noyau trop court pour tenir sur la longueur. Outre les arrivées annoncées de Kurbali (Meux) et Hysenaj (Flawinne), les frères Nimoni et Edon Beqiri arrivent de Jambes. Nous enregistrons les arrivées de Kana Tabo de Naninne, Van Lippevelde (Rhisnes) et des jeunes Daoust, Van Massenhoven et Fautsh. Nous gardons notre optique d’intégration sociale en accueillant Kouam Fokwa, Albarawi ou encore Guindo et Mané, tous issus de centres de la Croix-Rouge", confirme Philippe Thirion, de retour aux affaires après 7 ans d’absence.

"L’objectif sera tout d’abord de retrouver un collectif, dans un esprit positif. La discipline et le respect seront les mots d’ordre cette année. Nous voulons également redorer le blason d’Andoy, après une saison marquée par de trop nombreux cartons rouges et autres mauvais gestes. La série me paraît homogène, avec de nombreuses bonnes équipes. Le gain d’une tranche sera notre objectif initial", précise le coach, qui sera épaulé par son ami Emerson Vandersmissen.