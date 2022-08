Tour de Namur: nouveau changement de leader à Walcourt

La valse des maillots jaune se poursuit sur le Tour de Namur. Depuis le départ, mercredi, il y a eu trois leaders différents à l’issue des trois premières étapes. Warre Vangheluwe, qui avait dépossédé Toon Vandenbosch jeudi à Couvin, a lui aussi perdu sa précieuse tunique. Le pourtant très solide flandrien a été piégé par le vent et les bordures qui ont marqué la troisième journée de course, disputée entre Lesve et Walcourt. Il termine dans un second peloton et affichait un air dépité sur la ligne d’arrivée. " C’est la plus grande déception de ma carrière",a-t-il lâché.