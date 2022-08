Il est un peu moins de 10h, heure locale, soit 17h, heure belge, quand l’Archer s’élance, dans la seconde série, sur les trois programmées. Pour se qualifier pour la finale, il faut être dans les trois premiers de chaque série, ou faire partie des six athlètes repêchés au temps. Claude Wilmet, son entraîneur, le sait, cela s’annonce compliqué. Pourtant, au bout du compte, Clément termine avec le 16e meilleur chrono, en 9.04.39, et passe à deux doigts, ou plutôt à deux secondes, de la finale.

"Faire ce résultat, c’est une fierté. Il y a 2 ans, je n’y aurais jamais cru. Je suis vraiment content, même s’il y a évidemment la petite pointe de frustration de ne pas être qualifié pour la finale. Je ne suis pas déçu, mais plutôt frustré. Je ne m’attendais pas à être aussi bien classé. Avec le recul, après avoir regardé et analysé ma course, je n’ai aucun regret. Je n’aurais pas fait les choses différemment. La prépa a été excellente, je me suis parfaitement bien acclimaté, je fais une bonne course, si pas la meilleure que j’ai jamais faite tactiquement parlant", raconte Clément.

Des conditions loin d’être optimales

Le seul petit point à améliorer serait l’avant-dernier tour de Clément, où il craque un peu. Si la température de 25 °C n’était pas trop élevée à cette heure, l’humidité était bien présente, avec 73%, sans oublier l’altitude de 1000 mètres. Les athlètes européens sont un peu désavantagés, et cela explique les résultats, souvent éloignés des records personnels. " Je me laisse en effet un peu distancer dans l’avant-dernier tour, mais je parviens à relancer dans le dernier. Je suis finalement content de ce chrono dans ces conditions, qui plus est lors d’un championnat du monde. Quatre Européens sur cinq sont à plus de dix secondes de leur record personnel. De mon côté, je ne suis qu’à quatre secondes. C’est génial. Quand j’analyse les résultats, je pense que sur une course aux conditionsnormales, ou plus proches de celles que nous connaissons en Europe, on peut facilement retirer une dizaine de secondes à tous les chronos", poursuit le Cinacien.

Pour cette première expérience mondiale, Clément termine donc 16e au total des trois séries, 5e de sa série et 5eparmi les Européens engagés. Un résultat encourageant pour la suite. " Je pense avoir le chrono de 8.55 minutes dans les jambes. À moi de parvenir à le sortir en course", clôture Clément.