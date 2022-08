Une Namuroise parmi les Cats en Grèce

Depuis plusieurs semaines, la Namuroise suit un programme d’entraînements très chargé."La préparation a commencé début mai,précise-t-elle.Nous avons ensuite fait des camps en Belgique, puis au Portugal, où nous avons gagné nos deux matches contre l’Irlande et le Portugal, et enfin en Finlande, où nous avons remporté un de nos deux matches contre le pays hôte."

Une longue préparation qui pourrait permettre aux Belges de sortir de leur poule dans cette Coupe d’Europe. La Belgique a été versée dans le groupe B, avec la République tchèque, la Lettonie et la Grèce. Leur premier match aura lieu ce samedi soir contre la République tchèque."On n’a pas encore eu beaucoup d’informations sur nos adversaires, précise la joueuse.On verra bien. Mais le coach nous a confié qu’on était une bonne génération. L’idéal serait de finir dans le Top 5."

Une deuxième saison en D1

En plus de porter la vareuse belge, Camille Boosten aura l’opportunité de suivre les entraînements et de jouer quelques matches en D1, dans son club, au Basket Namur Capitale."La saison commence plutôt bien,se réjouit la pivot namoise.J’avais déjà pu suivre les entraînements de l’équipe première la saison passée. Cette année, ce sera différent. C’est un tout nouveau coach qui vient nous entraîner. Il y aura cinq nouvelles joueuses étrangères. Ce sera une totale découverte pour nous, on va pouvoir bien progresser. J’ai hâte."