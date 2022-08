Stoica, Iachtchouk, Pieroni, Cyriac... Les anciennes gloires de la D1 sur le terrain de Lustin

Des joutes caritatives

" Avec Philippe, on a voulu créer la version belge du Variétés Club de France, explique Maxime Laloux.L’idée, c’est de réunir un panel d’anciens sportifs pros (mais parfois encore en activité) et de “people” avec qui mettre sur pied des matches de gala un peu partout en Belgique. On a pour l’instant un listing de plus de 50 personnes qui ont répondu favorablement, parmi lesquels Steven Defour, Kevin Mirallas, Jelle Van Damme ou tout récemment Philippe Gilbert. Le projet a pris du retard avec le Covid, mais il prend belle forme. Lustin aura une belle affiche vendredi. Ensuite, nous serons du côté de Perwez puis d’Amay, avec l’objectif, à terme, d’organiser au moins un match par province chaque année. Et en prônant, autant de notre côté que de celui des clubs hôtes, le soutien à des associations régionales."

C’est ainsi qu’une partie des profits de la soirée lustinoise sera reversée à deux associations, le Fonds Émile Salamon (qui accompagne les personnes touchées par le cancer) et la Fondation Mont-Godinne (en soutien à la recherche médicale de l’institution). " Ce sont les deux mêmes associations soutenues par la Vieille Boucle Lustinoise", précise à Lustin Vincent Grégoire, un président heureux de joindre l’utile à l’agréable.

Pour faire face aux Nadir Sbaa, Michel Mauléon, Boris Bertrand et compagnie, on notera la présence parmi les têtes connues de la sélection du "Belgian People" d’Alin Stoica, Oleg Iachtchouk, Luigi Pieroni, Philippe Léonard, Cyriac ou Michaël Cordier. Plus d’autres surprises à découvrir sur place…

Avant cette rencontre de gala, le club convie durant une heure (de 18 à 19h) les jeunes joueurs à un "Lustifoot", qui prendra la forme de parcours techniques et d’ateliers foot. " Tous les enfants y sont les bienvenus, et pas uniquement ceux qui sont affiliés au club. C’est ouvert à tout le monde, des U6 aux U14, et l’entrée sera gratuite pour les enfants, souligne le président du club. Les ateliers seront coordonnés par Max Laloux et des formateurs de la Dinantaise et de Lustin."

Lustin défie Bois-de-Villers

Dans le prolongement du match de gala (dont le coup d’envoi sera donné à 20h), le synthétique lustinois accueillera un deuxième match, sur le coup de 21h30. Celui-là mettra aux prises les deux champions de la commune.

" Il opposera Lustin, qui vient d’accéder à la P2, à Bois-de-Villers, champion en P4, poursuit Vincent Grégoire.Les deux équipes, qui jouent aussi dimanche en coupe, ont chacune rappelé quelques anciens joueurs qui avaient participé à leur sacre respectif."

Terrain de l’AC Lustin, rue Pépin. Entrée: 10 € sur place ou 8 € en prévente (à la librairie la Petite Fadette, au restaurant Homemade et à l’Épicerie de Lustin). Lustifoot à 18h, match de gala à 20h et match des champions à 21h30.