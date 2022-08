Quatre sur six à l’arrivée!

« Je suis satisfait de cette première journée de notre équipe du Ser Vélo Team sur ce Tour de Namur. Nous avons quatre de nos six coureurs qui ont terminé (dont Nicolas Dricot qui termine dans le bon peloton). Malheureusement, Clément Van Wynsberghe et Grégory Pick ont été lâchés. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient. On va voir ce que la suite va donner. »