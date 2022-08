Weynant s’attaque au Norseman

Sur un coup de tête

Si, pour beaucoup, le Norseman est le défi d’une vie, pour ce footballeur, ayant notamment évolué au Sporting de Charleroi en équipes de jeunes puis en divisions nationales, et avec la P1 de l’Union Dinantaise, c’est surtout une décision prise sur coup de tête. " Je ne me plaisais plus comme avant au football, et j’avais envie de nouveaux défis. J’ai débuté le triathlon il y a 4 ans, au triathlon international de la Haute Meuse, et j’ai fait mon premier “complet” en 2019, à l’Ironlakes. Quelques jours plus tard, début octobre, les inscriptions pour le Norseman s’ouvraient. Après avoir regardé quelques reportages sur ce triathlon de l’extrême, j’ai décidé, un peu sur un coup de tête, de tenter ma chance. Il y a beaucoup d’inscrits, mais peu d’élus. Chaque année, des milliers de triathlètes s’inscrivent, mais seuls 300 sont finalement au départ. Le 11 novembre, le tirage au sort se faisait en direct. J’étais à une fête de famille et ne le suivais pas. C’est un de mes amis, Valéry Bastin, qui m’a fait croire que j’étais repris. Ce n’est que le lendemain, lorsque j’ai reçu le mail officiel, que j’ai pris conscience que j’allais prendre le départ du Norseman", explique François.

Enfiler le T-shirt noir

Samedi 6 août, à 5h, accompagné par une équipe qui va lui faire vivre une aventure sportive et humaine incroyable, le Dinantais sautera d’un bateau au milieu d’un fjord à 13 degrés pour 3,8 km de natation, 180 bornes de vélo et 42 kilomètres de course à pied dans l’espoir de rejoindre le sommet du Gaustatoppen. " Je me sens prêt physiquement. J’ai mis en application tous les conseils de mon coach, Romain Denis, ces derniers mois. L’objectif, au-delà de l’expérience humaine et sportive, et des superbes décors que je vais découvrir, c’est de décrocher un T-shirt noir au sommet du Gaustatoppen. Pour cela, il faut être dans les 160 premiers au pied de la montagne. Au-delà de cette place, on poursuit le marathon “à plat”. Je ne me mets toutefois pas la pression. Je fais partie des 30 plus jeunes athlètes au départ, et je suis peut-être le moins expérimenté des participants."