Tournoi réussi pour le TC La Closière

Dans ce petit club familial et chaleureux, la juge-arbitre tenait à souligner le respect et la bonne entente entre les joueurs. " Il y avait de bons matchs, une bonne ambiance et du fair-play! Je n’ai vraiment pas eu de souci sur les terrains. Les jeunes ont bien fait ça et se sont bien entendus. Tout était très correct."

Tendance confirmée ces dernières semaines, le TC La Closière n’a pas échappé à la règle. De moins en moins de filles sont présentes sur les courts. " Sur 14 catégories ouvertes, j’en avais 12 en garçons et 2 en filles. Et les catégories ouvertes en filles ne sont pas très remplies. Mais c’est partout, ça a toujours été comme ça. Dans 15 jours, on a le tournoi juniors-vétérans et on voit déjà que sur les 120 inscrits, 2/3 sont des hommes."

Valérie Jaumain ajoute qu’une autre cause pourrait être le fait que les jeunes préfèrent jouer dans des catégories adultes. " Dans les catégories Grade 1, nous n’avons pas eu beaucoup d’inscrits. Je pense que le fait que certains joueurs puissent déjà jouer en catégories adultes nous dessert."

Mais la juge-arbitre termine en précisant que le système de grades dans les tournois jeunes est une très bonne chose pour l’évolution des joueurs.

" Pour les moins bien classés ou ceux qui débutent, le fait que l’on ait des Grades 3, c’est plus gai. Avant, ils risquaient de tomber tout de suite sur plus fort et cela en dégoûtait plus d’un."

Les résultats

Grade 1

JG -15: Jaumin M. – Henrard A. 6/2-2/1 (Ab.)

JG -13: Humblet T. – Henrard A. 6/2-4/6-6/4

JG -11: Sovet G. – Vandenhaute F. 3/4-4/3-4/2

JMx -9: Zaarour H. – Graisse T. 4/0-4/0

Grade 2

JG -15: Humbet T. – Balzat N. 6/1-6/1

JG -13: Daout L. – Amrani N. 6/4-6/1

JG -11: Tocino C. – Spitaels M. 4/2-4/2

JF -11: Roberfroid L. – Matagne R. 4/0-3/4-4/2

JMx -9: Mutsch H. – Cartiaux E. 4/2-4/0

Grade 3

JG -15: Bilquin G. – Balzat N. 3/6-6/3-6/3

JG -13: Abrassart W. – Gassongo S. 6/4-7/5

JG -11: Rinchard V. – Arman A. 4/0-4/0

JF -13: Matagne R. – Balzat C. 6/1-6/3

JMx -9: Renkin N. – Cattin E. 4/2