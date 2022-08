Tour de Namur: Vandebosch dans la fournaise à Bièvre

La 74e édition du Tour de Namur est bien lancée. Avec directement une étape qui pourrait être décisive pour le classement final. Car une solide échappée de onze coureurs est parvenue à résister au retour du peloton dans les derniers kilomètres de la journée d’ouverture disputée entre Gedinne et Bièvre. Toon Vandebosch s’est montré le plus véloce de ce bon groupe de tête, devançant Émile Brouwers et Arno Claeys. " La journée a été éprouvante avec la chaleur et je ne savais pas trop ce que je pouvais espérer de cette étape d’ouverture, car je n’avais plus couru depuis un mois, j’étais en période de préparation", raconte ce cyclocrossman de la formation de développement d’Alpecin-Deceuninck."Mais les jambes ont bien répondu pour être dans le coup décisif, mais aussi pour décrocher cette victoire."