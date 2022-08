Luc Pruvot, toujours bon pied bon œil

Après dix ans à Waret où il accède à la N3, il poursuit à St-Servais en N1 aux côtés des Borsu, Dochier et Jacobs avant de militer à Rochefort, Bassilly et Walhain. Il retrouve ses anciens potes de Waret aux Boscailles puis il évolue avec des fortunes diverses à Dave, Purnode, Warnant et à Ciney chez son copain Jonathan Clément en compagnie de son compère Francis Dochier."Nous sommes amis depuis 40 ans avec pas mal de complicités partagées à St-servais, Waret et les Boscailles notamment."Cette dernière étape cinacienne lui laisse néanmoins un goût amer."Le courant ne passe pas avec les jeunes. Aussi, j’ai décidé de changer d’air la saison prochaine tout en reconnaissant le mérite et le dévouement des dirigeants. Je voudrais bien terminer ma carrière dans deux ans, à 70 ans, mais tout dépendra des circonstances, des bobos éventuels."