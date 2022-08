«Je suis bien sorti du Tour de Liège»

Pour cette deuxième participation, Maxime van Wynsberghe aura la particularité de troquer son maillot du Pesant Club Liégeois pour celui du Ser Vélo Team et de faire équipe avec son frère, Clément. " Cela va être spécial, ajoute-il.Même si ce n’est pas vraiment la première fois. Je l’avais déjà fait avec mon autre frère, Thomas, quand je faisais du VTT. Je pense que Clément est aussi en forme. Il essaie aussi la route désormais. Pour son premier Tour de Namur, il va essayer de le terminer.Tout comme cela reste spécial de rouler sur le Tour de Namur, sur les routes de notre région. Les étapes de Couvin et de Walcourt, jeudi et vendredi, me tiennent à cœur."