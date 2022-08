Hugo Denis veut livrer comme Benjamin Dochier

Le grand milieu biesmois, qui est aussi le capitaine, est régulièrement repris dans la sélection Entre-Sambre-et-Meuse. On le retrouvera le lundi 15 août en lever de rideau de la balle du Gouverneur. "On va affronter la sélection Dinamo qui nous avait battus lors de la journée nationale à Morville. On avait pourtant tout en main pour l’emporter. On menait 5-3 avant de flancher sur le tamis et de s’incliner 6-7. Cette fois, on veut prendre notre revanche. Nous avons en tout cas une belle équipe."

Un rendez-vous que le fils de Pierre a préparé lors du stage de Floreffe. " Une chouette semaine au cours de laquelle on a découvert d’autres jeux de paume. On a pu améliorer le rechas avec le lance-balles et, personnellement, j’ai travaillé la livrée. Certes, j’ai déjà servi entre les perches, notamment à Galmaarden en Coupe de Belgique. Mais je veux, comme Benjamin Dochier, surmonter davantage les fonciers."

Hugo devrait continuer à grandir et à franchir les paliers la saison prochaine. " Je jouerai en cadets à Planois et en R2 avec Aisemont."