Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous avec 311 traileurs au départ des deux distances programmées de 9 et 18 kilomètres, qui permettent aux participants de partir à la découverte des plus belles vues de Dinant, sur des parcours présentant très peu de route et des dénivelés intéressants.

Un beau petit dénivelé

Organisé par des footballeurs, l’événement attire forcément des footeux, à commencer par Henri Allard, qui s’impose sur la plus petite distance devant Grégoire Tilmant et Valentin Grégoire. Céline Bailleux est la plus rapide parmi les athlètes féminines présentes au départ et termine à la 8e place du classement scratch. " Je ne peux pas cacher que mes jambes sont douloureuses en fin de parcours,sourit la gagnante.Je ne m’attends pas à avoir un dénivelé positif aussi important, de 460 mètres selon ma montre. Le parcours est toutefois très beau, avec des passages assez techniques, de longues descentes, la grotte, les marches de la citadelle. Bref, je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir la région de Dinant et ses sentiers."

Delphine Demuynck et Kristel Dambroise complètent le podium.

Les débuts de Poncelet en trail

Un peu plus d’une minute sépare Nicolas Macaret et Quentin Poncelet. Si ce dernier prend au départ les commandes de la longue distance, c’est finalement le Français, Nicolas, qui franchit la ligne d’arrivée en premier. " Je fais mes débuts en trail, contrairement au vainqueur,commence Quentin, athlète durant une vingtaine d’années au Sambre et Meuse Athlétique Club.Je pars assez vite et prends la tête durant les cinq premiers kilomètres, notamment pour gravir les marches et pour le passage dans la grotte non éclairée. Je me fais rattraper et je m’accroche pour terminer à la seconde place de ce superbe parcours." Comme sur la petite distance, la première dame à l’arrivée est 8e et il s’agit de Stéphanie Cappelle. La Lustinoise a les jambes en feu ces dernières semaines et les résultats s’en ressentent.

" Après les escaliers de la citadelle en guise d’échauffement, nous nous dirigeons vers la grotte. Comme elle est peu éclairée et que je veux éviter la chute, je ralentis l’allure, au risque de freiner un peu les coureurs derrière moi. Je suis contente car j’ai eu du jus jusqu’au bout, ce qui me permet de garder un bon rythme. Mais l’an prochain, je prendrai ma frontale!", clôture Stéphanie, qui termine devant Pauline Laparra et Valérie Seveno.