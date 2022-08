Clément Labar serein aux Mondiaux

Prêt physiquement et mentalement

Arrivé le 28 juillet, Clément est en pleine acclimatation. Son dernier gros entraînement s’est passé dans les meilleures conditions, dans un climat chaud, mais surtout humide. Il se sent prêt, physiquement mais également mentalement, à en découdre ce 3 août à 9h35 (heure locale), soit 16h35 en Belgique. " Avec Coco (Claude Wilmet, son entraîneur), nous avons tout fait pour que cela fonctionne. Je pense que toutes les planètes sont alignées. Dans les championnats, ce ne sont pas les chronos qui comptent, mais bien la place. Il faut faire partie des 15 meilleurs en séries pour avoir son ticket pour la finale. Je dispose du 30e temps des engagés. L’objectif est de se rapprocher du Top 25, et pourquoi pas de la finale. Si cela ne part pas trop vite, je pense pouvoir tenter quelque chose. Mais si les Africains imposent un rythme soutenu, cela risque d’être plus compliqué car je ne pourrai pas garder le rythme. Tactiquement, je compte essayer de m’accrocher au peloton et attendre patiemment. Si je me sens bien, à deux tours, voir un tour de la fin, accélérer", poursuit l’athlète, qui semble très détendu à moins de 48 h de l’échéance.

Encadré sur place, en Colombie, par la fédération belge, les autres athlètes belges et certains de leur coach, mais également par deux kinésithérapeutes, un médecin et un chef de délégation, Clément est encouragé à distance par ses coéquipiers et tout son club.

L’Arch lance d’ailleurs un appel sur les réseaux sociaux pour réunir un maximum de supporters, dès 16h, au Rebompré pour suivre son fer de lance sur un grand écran permettant de voir les séries du 3000 mètres steeple en live. Pas de doute, tous croiseront les doigts pour que Clément intègre le Top 15 mondial et décroche sa place en finale, mais surtout, soit fier de sa prestation, qu’importe le résultat. Le retour de la délégation belge est quant à lui prévu pour le 7 août, le lendemain de la dernière journée de compétition.