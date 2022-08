Alors que mon papa gérait le club de Tarcienne, c’est à Roly que j’ai effectué mes débuts à 7 ans. Il n’y avait en effet pas assez de jeunes à Tarcienne. J’ai débuté avec Valentin Loudèche et Loïc Brasseur. J’y suis resté dix saisons avant de partir à Clermont, en R1, avec le titre et la montée en promotion.

C’est alors que vous avez fait le grand saut en Nationale 2…

Après deux campagnes à Clermont, j’ai en effet rejoint Cour-sur-Heure dans l’antichambre de l’élite, avec Pierre Demoulin. Je suis ensuite passé par Ottignies l’espace de deux saisons, puis par Nivelles où je ne me suis pas plu. J’ai alors choisi de redescendre en promotion, à Niverlée, où j’ai retrouvé mes potes de Roly, Loudèche et Dalla Valle. On a enlevé le titre et on a échoué en finale du championnat de Belgique face à Isières. On est donc monté en N3. Je suis alors parti à Neuville, en N3, pour jouer avec mon frère Gérald. Après trois saisons, j’ai rejoint Thy-le-Château.

Pourquoi avez-vous mis la balle entre parenthèses, au terme de la troisième saison chez les Métallos?

La dernière campagne ne fut guère emballante, j’avais perdu la motivation. Je faisais aussi construire et, avec mon épouse, nous attendions la venue de notre fille. Après deux ans, et une brève apparition à Fontaine, j’ai repris du service à Villers-le-Gambon avant de passer à Warnant. Non prolongé chez les Mosans, je suis descendu en promotion à Sart-en-Fagne avant de revenir cette saison à Warnant.

Que gardez-vous de votre passage chez les Sartois?

Je garde un excellent souvenir. Je m’y suis très bien amusé. L’ambiance est exceptionnelle, avec plusieurs boute-en-train. On visait le titre mais on est tombé sur une équipe d’Aisemont très costaude.

Comment s’est passé votre retour à Warnant?

Dès que Ludo Talevski m’a contacté, j’ai accepté, pour remplacer Arnaud Corbisier. Le club reste ambitieux et dispose d’un superbe ballodrome. On a aussi le bonheur de jouer régulièrement devant de nombreux spectateurs.

Warnant a loupé la qualification pour la balle du Gouverneur. Quel est votre sentiment à ce propos?

On a perdu la lutte décisive à Mont-Gauthier mais c’est avant qu’on a gaspillé les unités, notamment contre Aisemont après avoir mené 11-7. De Senzeilles, on est rentré sans point après avoir mené 3-1 et on laisse filer un point à PironchampsB. On a parfois manqué de caractère.

Avec l’arrivée de Rodrigue Lecocq l’an prochain, allez-vous quitter le fond?

Rodrigue souhaite évoluer à un poste de frappe et, comme on doit garder Robin Étienne au grand milieu, je vais en effet descendre au petit milieu. J’y ai déjà joué quand j’étais à Villers. Le grand milieu reste ma place de prédilection. C’est là que j’ai été formé. Mais je peux finalement évoluer partout. L’important, c’est de jouer à la balle.

Où puisez-vous votre meilleur souvenirballant?

Je retiens la première année en Nationale 2 à Cour-sur-Heure. J’ai littéralement explosé grâce à Pierre Demoulin qui jouait au petit milieu. Il m’a beaucoup appris.