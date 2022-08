À côté des trois joueuses déjà connues (Dossou, Saucin et Davreux), le club a tout d’abord décidé de prolonger le contrat de Marjorie Carpréaux. L’ancienne meneuse des Cats, arrivée en cours de saison passée, encadrera les jeunes comme Sarah Matthys, Wivine Defosset, Nora Hucorne, Camille Boosten ou encore Shana Iemmolo, toutes issues de l’école des jeunes du club.

Ça, c’était pour la partie moins surprenante. À côté des joueuses belges, le club a mis le paquet sur le marché des transferts. Cinq étrangères porteront la vareuse namuroise la saison prochaine. La première se nomme Eva Rupnik, en provenance de l’équipe nationale slovène. Elle connaît bien le coach Araujo, pour avoir joué pour lui en Allemagne."C’est une joueuse qui a pas mal d’expérience,précise Thomas Zaorski, le manager de l’équipe.À la distribution, elle sera très complémentaire avec Marjo et son jeu fougueux."

Le club a également fait appel à deux Américaines: Aaliyah Wilson (draftée en 2021 par Seattle) et Mikayla Vaughn (en pré-saison avec Minnesota Lynx en 2021)."On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas vraiment de poste 5 dans le championnat belge,ajoute le manager.Vaughn est une pure pivot, avec son mètre 92. Avec elle dans la raquette, cela permettra de libérer le poste 3 à Wilson, qui est capable de prendre un match à son compte."

Enfin, la suédoise Abigael Asoro et l’Islandaise Hildur Kjartantsdottir sont les deux derniers éléments du noyau namurois."Abigael est une poste 3 et Hildur une poste 4,poursuit Thomas Zaorski.Nous avons des vidéos de leurs performances, et c’est très prometteur. Nous attendons évidemment de voir leurs capacités en direct, à la reprise. Enfin, le poste 2 sera occupé principalement par les joueuses belges."

«Passer un tour ou deux en EuroCup»

Des transferts qui pourraient permettre aux Namuroises de tenir tête à Braine et Malines, les deux ogres de la série."Il faut tout gagner,lance le manager.Le championnat commence d’ailleurs plus tard cette saison, en octobre, ce qui nous laissera l’occasion de nous préparer pour affronter ces deux grosses formations. Comme la saison passée, Malines veut assurer le doublé, alors que Braine veut prendre sa revanche. Cela promet un championnat très relevé."

Sans oublier les objectifs en Coupe d’Europe, où Namur a été versé dans le groupe G avec Fribourg, Benfica, et Dudelange."Pour une fois, nous avons eu un tirage clément,avoue le manager.Nous espérons pouvoir en profiter, pour passer un ou deux tours."

Le coach portugais Jose Araujo arrivera vers le 15 août en Belgique. La reprise officielle a quant à elle été fixée au jeudi 1er septembre.