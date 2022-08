Le Tour de Namur retrouve une équipe régionale

Soit en 2004, avec le club de l’Espoir Condrusien cher au regretté Wandrille Lacroix. Pour une ultime apparition couronnée de succès, puisque le Liégeois Joseph Boulton, venu en renfort, avait gagné le classement final."Nous avions aussi remporté le maillot de meilleur grimpeur avec Jean-Claude Lebeau, venu lui aussi en renfort, se rappelle Daniel Lacroix. Boulton et Lebeau avaient terminé le Tour de Namur à deux dans notre équipe."

Pour cette première expérience, Laurent Servais affiche des ambitions bien plus mesurées et n’envisage logiquement pas décrocher le maillot jaune, dimanche, au sommet de la Citadelle de Namur. Pour le responsable de l’équipe Ser Vélo Team, basée à Mettet, c’est déjà un rêve de voir sa formation au départ de l’épreuve de référence de la région, aux côtés de grosses armadas, avec plusieurs cyclocrossmen de renom ou les meilleurs espoirs du pays.

"Notre but est simplement de terminer, d’aller au bout de ces cinq étapes, raconte Laurent Servais.Avec un maximum de coureurs si possible. Ce serait super si un de nos gars pouvait se glisser dans une échappée. Nous verrons au jour le jour. Nous sommes une petite équipe, avec de petits moyens. C’est un sérieux défi logistique pour nous d’être présents sur ces cinq jours de course, dont plusieurs en semaine, quand les coureurs ou membres du staff travaillent."

Laurent Servais va aligner Nicolas Dricot, de Falaën, Clément Van Wynsberghe, d’Hemptinne, Grégory Pyck, d’Ath."Nous aurions dû avoir aussi Alessandro De Amicis, de Profondeville, au départ, mais il a dû déclarer forfait, poursuit le responsable."Jai demandé à des coureurs du Pesant Club Liégeois, une équipe qui n’est pas au départ, de venir en renfort. Avec Maxime Van Wynsberghe, le frère de Clément, mais aussi le Liégeois Alexandre Polet ou le Beaurinois Augustin Surahy.Maxime Van Wynsberghe a déjà l’expérience du Tour de Namur et sera précieux pour guider dans la course notre effectif.Nous sommes impatients!"

Les interviews des coureurs namurois, les engagés et l’itinéraire-horaire dans notre journal «L’Avenir» ce mercredi