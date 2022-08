Le championnat de Belgique de jeunes chevaux le 9 août à Gesves

Eugène Mathy, chef de piste historique du championnat, insiste sur la grande qualité des jeunes chevaux engagés cette année dans le Cycle Classique qui précède le Championnat de Belgique et lui sert de plateforme de sélection. La catégorie des 5 ans a particulièrement retenu son attention avec pas moins de 900 concurrents, dont beaucoup de nouveaux venus compte tenu du nombre plus modeste de participants de 4 ans en 2021. Marchands et cavaliers en quête de chevaux d’élite ne s’y sont d’ailleurs pas trompé et ont été nombreux à suivre ces épreuves, histoire de marquer la relance de ce marché dans lequel la Belgique figure en bonne place. Autant dire que l’édition 2022 du championnat de Belgique des jeunes chevaux très prometteuse tant en quantité qu’en qualité devrait constituer le point d’orgue de la saison.

Pour accueillir concurrents et spectateurs du 9 au 15 août, une infrastructure flambant neuve permettant le doublement des espaces d’exposition ceinturera les pistes, elles aussi renouvelées.