Claudy Delahaut s’offre la coupe d’été

Le rideau est tombé sur l’édition 2022 de la coupe d’été organisée par le club de Champ d’en Haut, durant les samedis de juillet. « Le bilan est positif, avoue Patrick Petit, la cheville ouvrière et juge arbitre. 116 joueurs ont disputé au moins une des cinq phases et le niveau était très relevé avec plusieurs séries B et C. Regardez le classement final, on retrouve cinq séries B aux cinq premières places. »