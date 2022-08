Beauraing: remettre un bon travail sur le métier

Aujourd’hui, bien installés dans leur nouveau complexe rue d’Houyet, les dirigeants sont bien décidés à veiller au grain et à peaufiner le tout. L’US compte, sur l’heure, 25 équipes et plus de 400 affiliés. Ce qui exige un suivi conséquent et, par corollaire, des cellules sportives et administratives bien structurées et bien huilées. C’est ainsi que la présidente Carole Surahy a accepté à ses côtés l’ex boss Jean Rousseau (36 ans de comité). Qui sait la conseiller au niveau des marches à suivre et des décisions à prendre.

«Il faut que la sauce prenne»

Comment se profile cette nouvelle saison au sein de l’élite provinciale?"Les transferts semblent être de bonne composition,répond le coach, Alain Barbier.Les Constant Broyer, Delfin Robert, Mathéo Ausper et autre Florentin Dumont semblent bien armés pour évoluer en P1. Aux côtés des DeBecker et du trentenaire Cordioli, on devrait retrouver de bonnes sensations. Il faudra toutefois que la sauce prenne dès les premiers matchs. Et mieux que l’an dernier, s’il vous plaît, où nous avions mis le temps avant de trouver la bonne carburation. On va encore devoir travailler, c’est un fait. Nous sommes là pour ça. Les jeunes doivent acquérir du fond, du rythme et de la clairvoyance".

Et Jean-Rousseau d’ajouter: " Nous ne serons pas là pour casser la baraque. L’an dernier, notre gardien Loris Barbier nous a laissés tomber après 12 matchs. Au rayon des départs, Carpentier ne sera plus des nôtres, Toupet arrête, Mouton a décidé de lever le pied et Alan Mandil est parti à Loyers. Pour compenser ces départs, pas question de recruter des cadors ni des mercenaires. La politique du club est de faire confiance aux jeunes. Celui du centre de formation est d’amener chaque joueur à son niveau d’excellence. Nos entraîneurs et formateurs ont du pain sur la planche. Ce qui me déçoit? La facilité avec laquelle certaines pépites vont voir ailleurs si l’herbe n’est pas plus verte. Évidemment encouragées par des clubs sans scrupule."

Au niveau du sol, le contraste est flagrant! D’un côté un synthétique on ne peut plus accueillant, de l’autre une pelouse grillée et rôtie par les rayons du soleil.

Le Comité:Carole Surahy (présidente), Dominique Dehuy, Julie Suray, Louise Surahy, Francy Surahy, David Lixon, Gaëlle Lambermont, Walter Fievet, Didier Mariage et Katty Quertinmont.