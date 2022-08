Une histoire de bagages

Les problèmes récents de certains aéroports n’ont pas épargné le tournoi. Plusieurs joueurs ont dû patienter dans la réception de leurs bagages. Mais la mésaventure de Joachim Gérard est interpelante. Le week-end dernier il rentre d’un tournoi et fait escale à Zurich. Assis dans l’avion il aperçoit ses bagages sur le tarmac. Mais pas en arrivant à destination à Bruxelles, or il n’est pas question ici de chemises et de brosse à dents, mais bien de son matériel de tennis.