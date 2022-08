SuperMoto des Nations: La France doublement sacrée, la Belgique 3e chez les juniors

Les Français remettaient leur titre en jeu mais n’ont laissé personne s’en approcher. C’est brillamment que la coupe repart en Hexagone après avoir quelque peu respiré l’air de la campagne de Mettet. À deux reprises, la Marseillaise a retenti sur le circuit Jules Tacheny – pour l’équipe senior et pour l’équipe junior.

On notera l’originalité de la présentation officielle des différentes nations participantes avant le début de la course. C’est en effet à bord de pick-ups que les équipes ont parcouru le Circuit pour saluer les spectateurs présents en nombre.

Course 1: Thomas Chareyre déjà au top

C’est à 13h30 que démarrait la première des trois courses de la journée, réunissant les pilotes 1 et 2 de chaque équipe en lice pour remporter le FIM SuperMoto des Nations. La France applique le point du règlement qui permet de choisir la position de chaque pilote sur la grille. Ainsi, Nicolas Cousin part en première ligne et Thomas Chareyre en milieu de peloton. Excellente tactique de la part des Bleus car après quelques centaines de mètres, le multiple champion du monde Thomas Chareyre est deuxième et termine le premier tour en tête. Le premier Belge, Romain Kaivers, occupe la cinquième place et remonte régulièrement pour terminer troisième. Si la première place de Thomas Chareyre n’est contestée à aucun moment, la bagarre pour la deuxième place entre Youry Catherine et Romain Kaivers durera toute la course et se terminera à l’avantage du jeune Français. Dans le dernier tour, Nicolas Cousin passe aussi Romain Kaivers. Thomas Chareyre offre une belle démonstration et passe la ligne d’arrivée en reléguant la concurrence à plus de 10 secondes. La France confirme la domination affichée lors des qualifications et truste donc les trois premières places de la première course du jour.

Thomas Chareyre ©©Circuit Jules Tacheny/Marc Bossiroy

Top 10

CHAREYRE Thomas (FRA, TM), 12 tours en 20:52.631; 2. CATHERINE Youry (FRA, Honda), +10.391; 3. COUSIN Nicolas (FRA, Yamaha), +10.934; 4. Kaivers Romain (BEL, TM), +11.312; 5. FILIPPETTI Gioele (ITA, Honda), +16.103; 6. TSCHUPP Raoul (SUI, TM), +19.551; 7. AVILA Julen (ESP, Honda), +20.158; 8. MARIE-LUCE Axel (FRA, TM), +20.404; 9. MAYERBUCHLER Peter (GER, Husqvarna), +23.301; 10 HODGSON Chris (GBR, KTM), +23.861

Équipes

1. France Pts. 4; 2. Italie Pts. 17; 3. Belgique Pts. 21; 4. Suisse Pts. 21; 5.Allemagne Pts. 25; 6. Grande-Bretagne Pts. 30; 7. Suède Pts. 35

Course 2: Marc-Reiner Schmidt entre en scène

Le départ de la deuxième course était donné à 15h10 devant un large public de fans enthousiastes rassemblés au Circuit Jules Tacheny. Le Team Allemagne imitait la tactique adoptée par le Team France lors de la première course et faisait le choix de placer Marc-Reiner Schmidt en 8e ligne. Ici aussi la décision s’avèrait gagnante. Il ne lui faudrait que 2 tours pour occuper la première position. A partir de là, c’était en cavalier seul qu’il défendait son leadership jusqu’à la fin de la manche. Il réussissait à maintenir un rythme d’enfer et gagnait la course avec plus de 9 secondes d’avance sur l’excellent Diego Monticelli du Team Italie. Parti cinquième, ce dernier entamait une belle remontée et terminait à la deuxième place. Sylvain Bidart du Team France défendait longtemps la deuxième place mais la perdait au profit de Monticelli à 2 tours de la fin. L’Italien Elia Sammartin imitait son compatriote Monticelli et passait aussi de la dixième à la sixième place. Le meilleur Belge, Romeo Fiorentino du Junior Team, terminait à la septième place. Comme Thomas Chareyre en première manche, Marc-Reiner Schmidt ne laissa donc du début à la fin aucune chance à ses petits camarades de jeu.

Marc-Reiner Schmidt ©ÉdA – Frédéric de Laminne

Top 10

SCHMIDT Marc-Reiner (GER, TM) 12 tours en 20:39.008; 2. MONTICELLI Diego (ITA, Honda) +09.411; 3. BIDART Sylvain (FRA, Honda) +09.872; 4. COUSIN Nicolas (FR, Yamaha) +12.161; 5. CATHERINE Youry (FR, Honda) +14.243; 6. SAMMARTIN Elia (IT, TM) +18.327; 7. FIORENTINO Romeo (BEL, Honda) +20.338; 8. VIELLEVOYE Kevin (BEL, Husqvarna) +24.750; 9. AVILA Julen (ESP, Honda) +28.126; 10. BONNAL Steve (FR, TM) +30.219

Équipes

1. France Pts. 11; 2. Italie Pts. 25; 3. Allemagne Pts. 38; 4. Belgique Pts. 46; 5. Suisse Pts. 55; 6. Suède Pts. 63; 7. Grande-Bretagne Pts. 65; 8. Estonie Pts. 82; 9. Portugal Pts. 111

Course 3: Duel tactique de maîtres

Le duel était attendu entre Marc-Reiner Schmidt et Thomas Chareyre, les deux pilotes au summum de leur art. Départ sans incident. Marc-Reiner Schmidt parti 21e terminait le premier tour en troisième position, derrière Thomas Chareyre et Gioele Filippetti. Pour les pilotes belges, Romeo Fiorentino était 14e et Loucas Capone, 15e. À la surprise du public, Thomas Chareyre prouvait l’intelligence tactique de son équipe et laissait la première place à Marc-Reiner Schmidt. Après 3 tours, Roméo se plaçait en 12e position et Loucas Capone, en 16e. Quant à Romain Kaivers, il faisait preuve d’une constance sans faille en gardant la cinquième place pendant toute la course, sauf au 8e tour. L’écart entre les deux premiers ne dépassait la seconde qu’à l’arrivée. Chareyre était l’ombre de Schmidt. Une belle empoignade opposait aussi Kaivers, Bidart et Sammartin. Capone signait une belle performance en passant de la 15e place à la 13e. Au 9e tour, Sammartin talonnait Kaivers qui résistait. Romeo Fiorentino passait en 9e position et Capone, en 13e. Au 10e tour, Romeo occupait le 8e place et la 7e au terme de la manche. L’arrivée voyait les deux premiers conserver leur place et la France l’emporter pour la onzième fois.

Romeo Fiorentino ©©Circuit Jules Tacheny/Dimitri & Philippe Haulet

Top 10

SCHMIDT Marc-Reiner (GER, TM) 12 tours en 20:24.620; 2. CHAREYRE Thomas (FR, TM) +01.387; 3. BONNAL Steve (FR, TM) +20.440; 4. BIDART Sylvain (FR, Honda) +20.820; 5. KAIVERS Romain (BEL, TM) +22.039; 6. SAMMARTIN Elia (ITA, TM) +22.595; 7. FIORENTINO Romeo (BEL, Honda) +37.655; 8. MARIE-LUCE Axel (FR, TM) +38.448; 9. TSCHUPP Raoul (SUI, TM) +38.925; 10. MAYERBUCHLER Peter (GER, Husqvarna) +45.482

Équipes

1. France Pts. 13; 2. Italie Pts. 31; 3. Allemagne Pts. 33; 4. Belgique Pts. 51; 5. Suisse Pts. 60; 6. Grande-Bretagne Pts. 73; 7. Suisse Pts. 75; 8. Estonie Pts. 98; 9. Portugal Pts. 127

Le podium belge chez les Juniors

Comme dans l’épreuve senior, l’équipe française junior, composée d’Axel Marie-Luce, Youry Catherine et Steve Bonnal, n’a fait aucun cadeau à ses adversaires et a dominé le champ de bataille.

Les Espagnols Jaume Gaya, Julen Avila et Alejandro Rodriguez ont pris la deuxième place au classement général. L’audacieuse démonstration de talent de Julen a suscité l’enthousiasme des spectateurs lorsqu’il a mis le genou à terre à une vitesse invraisemblable. Le trio belge composé de Loucas Capone, Romeo Fiorentino et Nicolas Vandommele a conquis le cœur de la foule en montant sur la 3e marche du podium.

Nicolas Vandommele ©©Circuit Jules Tacheny/Marc Bossiroy

Les juniors français remportent le titre FIM Junior S1oN et s’assurent la deuxième place au classement général.