Plié à l’armure

Si Warnant s’aligne sans Hugo Godart remplacé par le jeune Eliott Lefranc, Presgaux se présente sans Mathieu Fouarge, Pierret et Vanderus. Les Mosans bouclent le premier tour de livrée sans la moindre erreur et filent à 5-0. Presgaux, qui se cherche sur le rectangle, avec diverses permutations, débloque le compteur avant de céder : 7-1. Les Sabotiers reprennent avec Bauduin au fond, Froment descendant en devanture. Sur une outre de Bauduin à 40-40, Presgaux empoche un deuxième jeu à 10-1. Etienne cède alors le grand milieu à Lefranc qui va s’illustrer pour permettre aux Jaunes d’approcher du but à 12-2. Et à 12-3, Eliott, au service, pousse le foncier visiteur à la faute pour conclure. Avec 17 rechas entre les perches, les Mosans ont été plus performants sur le rectangle. DO