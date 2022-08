Pas du goût de Gabor Bukran

Cartes jaunes: Bahar, Kaba, Gobiet.

Buts:Hallaert (1-0 pen., 26e), Duchêne (2-0, 55e)

COUVIN:Eugène, Delpire (60eGalante), Kaba, Wackers (60eLebrun), Latifi, Deppe, Duchêne, Gillis, Hallaert, Perot (60eDavrichov), Murrone

HUY B:Bahar, Loiseau, Huysmans, Wouters, Hougardy (65eSzecel), Gorissen, Gobiet, Houmard (45eOlaerts), Smits (65eRob), Kinet (Pinchart), Dubus.

Les Couvinois montrent, l’espace de quelques minutes, de quel bois ils vont se chauffer. Mais c’est trop naïf. Huy fait mieux que bien, mais son adversaire a plus de métier. A la 20e, Bahar sort 3 ballons chauds. Il ne fait que retarder l’échéance, puis accroche Perot, mais détourne le penalty de Lafiti. L’arbitre fait toutefois recommencer celui-ci que Hallaert met au fond (1-0). Il en faut plus pour démoraliser les Mosans au repos.

A la 55ecependant, Duchêne double la mise et le match perd alors en rythme et précision dans le milieu. Couvin se contente de faire tourner. Ce ne sont pas les occasions qui manquent, mais le gardien Hakim Bahar sauve les siens d’une défaite plus conséquente. Et Davrichov, lui, rate tout.

" Rien à reprocher à mes joueurs,concluait le coach Gorissen, après coup.Une nationale contre une provinciale… Il y a ce penalty bien léger, que mon gardien va rechercher, puis que l’arbitre fait recommencer. Sinon, nous atteignons la mi-temps sur le nul blanc. Rien à dire sur le second but non plus. Là, les miens manquent un peu d’attention. Normal qu’ils soient ensuite sur les rotules en fin de match. Grand coup de chapeau à mon gardien qui empêche Couvin d’alourdir la marque. Nous pouvons quitter le Stade du Roi Soleil la tête haute". Pas le même discours chez Gabor Bukran!"Non, je ne suis pas content du tout! A l’entraînement ils sont attentifs aux consignes, puis sur le terrain, on oublie. Aujourd’hui, c’était franchement insuffisant au niveau du collectif. Que de mauvais choix au cours de ces deux mi-temps! Rater une occasion de but, ça peut arriver. Mais en louper autant sans parvenir à en mettre une au fond, là il faut qu’on m’explique. Maintenant chapeau à l’adversaire".