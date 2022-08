Le coach d’Onhaye, Lionel Brouwaeys, opte pour un pressing fort haut, mais ses joueurs se heurtent à une défense de Loyers bien en place. Il faut attendre la 20e pour voir un essai de Guiot très bien repoussé par le gardien loyersois. Le jeu s’équilibre au fur et à mesure que le temps passe, Onhaye garde la possession, tandis que les joueurs de Jean-François Beguin font le gros dos, sans pour autant parvenir à se créer de réelles occasions. Sans doute à cause de l’absence de joueurs à réelle vocation offensive. Onhaye se crée encore deux opportunités via Lorenzon, mais sans grand danger pour le dernier rempart visiteur.

En seconde période, à la 58e, l’arbitre accorde un penalty à Onhaye, pour une faute sur Lorenzon. Lambert le frappe mais son tir est très bien arrêté par Salmon. Il faut attendre la 73e pour voir Lorenzon, de la tête, ouvrir le score, bien servi par Kembi. À la 81e, on retrouve « J-B » Kembi cette fois en buteur pour doubler le score. Les Walhérois joueront encore à domicile au tour suivant, face à Kampenhout.

«Travailler la finition»

À la fin de la rencontre, le coach Lionel Brouwaeys était satisfait. " Nous avons fait une grosse entame de match, nous nous sommes créé quelques occasions d’emblée, mais sans parvenir à être concrets à la finition. Mon groupe est fatigué actuellement, mais les 4 semaines à venir seront les plus importantes, avec, comme premier objectif, arriver à s’en sortir sans blessure. La préparation se passe très bien, nous sommes pour le moment dans une bonne spirale. Il ne reste plus qu’à trouver la finition, mais j’ai confiance en mon groupe."

«Très fatigués, mais bravo»

Du côté de Loyers, Jean-François Beguin, se montrait également satisfait. " Nous finissons le stage de belle manière. Pour terminer en beauté la préparation, il fallait une bonne prestation et c’est chose faite. On savait que ce serait compliqué, mais nous avons bien résisté jusqu’au penalty. Mon groupe est très fatigué, nous avons dû faire face à de nombreuses absences pour cette rencontre. Et ce, surtout au niveau offensif, mais ne retenons que le positif. Ce fut une excellente rencontre de préparation. Je suis fier de mon groupe. »Prochaine échéance pour les hommes de Jean-François Beguin: la coupe de province dans 15 jours.