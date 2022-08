Nil enfonce Havrenne

Les deux équipes s’alignent déforcées. Les Fossois sont privés de Fauchet et Bihay en vacances et les frères Dhyne sont absents chez les St-Servaitois. Sous l’impulsion de Piron et Cornille, les banlieusards namurois mènent 2-7 au repos. À la reprise, Scaillet se blesse et ils doivent poursuivre à quatre. Plus réguliers à la frappe tout en évitant Piron, les visités sauvent la mise à 6-11.