Molignée forfait à Tamines

Alors que Fabrice Lokembo voyait ce 1ertour comme un match de préparation, son noyau réduit n’a pas permis le déroulement de cette rencontre."Notre groupe n’est pas au complet, précise-t-il,il y a beaucoup de gars blessés, absents à cause du travail ou qui sont encore en vacances. Se déplacer avec onze joueurs à Tamines n’est pas une bonne chose d’un point de vue compétitif mais représente également un risque. Celui de se retrouver avec davantage de joueurs blessés. En plus, la Coupe de Belgique n’était pas notre objectif. On souhaite se concentrer sur le championnat".