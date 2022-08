Libramont - Condrusien: C’était la foire locale

À la 53e, Delmé accroche Defays dans le rectangle. Kosova transforme le coup de réparation (0-1). Puis vingt minutes plus tard Godroid profite des mésententes de la défense pour armer (0-2). En, Minthe reprend un centre de Richard et crucifie le gardien (1-2). Damien Trimboli : « On rate le coche avec le penalty en début de match mais cela fait partie de la préparation. La première mi-temps était assez équilibrée même si nous avions dû mal à enchaîner les passes. Nous prenons l’avance méritoirement. La préparation entamée depuis trois semaines se poursuit bien. Après Rochefort en amical, on bat une seconde équipe de D3. »