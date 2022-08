Les tirs au but sourient aux Vedrinois

D’entrée de jeu les hommes de Vincent André imposent leurs vues et créent une première et réelle occasion par Hemal. La réplique est signée Jonckers. Si Arquet tente quelques incursions, en vue du repos Ransart hérite de eux opportunités mais ne peuvant conclure. Dès la reprise les visiteurs prennent les devants mais se heurtent à une défense namuroise bien organisée autour de Verdel. On pense les Hennuyers capables de secouer les filets mais une fois de plus Gillet et ses équipiers montent bonne garde. Alors qu’il reste vingt minutes de jeu les Namurois se montrent plus offensifs, sans pour cela mettre la gardien Minsart en réelle difficulté. L’arbitre n’a d’autre solution que de procéder à la séance des tirs au but. La fin est connue avec une qualification namuroise suite au dernier tir réussi par Ugo Simon. Arquet affrontera Grand-Leez au second tour. « Il fait plaisir ce but-là, confie Ugo Simon. Dans l’ensemble on a livré un bon match même si on a manqué de concrétisation. J’espère que ce sera mieux à l’avenir. En seconde période il y a eu plus de nervosité et on a moins joué en passes ». Bien en place au centre de la défense, le capitaine Alexandre Verdel se montrait satisfait. « Offensivement on voit bien que les automatismes ne sont pas encore très présents. Après quinze minutes on a changé de dispositif ce qui nous a réussi. On a alors pris plus de confiance et on s’est créé plus d’occasions, même si ce ne fut pas très net. Le 0-0 indique que les défenses ont pris le dessus. Face à une très belle équipe de Ransart, on a sorti le match qu’il fallait malgré des crampes en fin de partie » G.B.