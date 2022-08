Clermont 10 – Pironchamps 13

Précieux succès de Pironchamps. Après un début équilibré, les Farciennois avec Docquir et Lavallée intraitables sur le rectangle, opèrent la cassure pour s’envoler à 3-7, au repos. Clermont corrigèrent le tir à la pour revenir à 5-7. Sous l’impulsion de Moray, passé au fond, les visiteurs filèrent à 6-11. Via Buiidin les Verts firent encore de la résistance à 10-11 avant de craquer.

Maubeuge 5 – La Louvière 13

Nouvelle victoire à 3 points pour les Loups qui s’alignaient sans Bury. Après partage des jeux initiaux, La Louvière, avec David Mine et Steven Soquette en vedette opérait la cassure pour mener 2-7 au repos. Les Nordistes faisaient illusion à 4-10 avant de louper le point à 5-12.

Pironchamps 13 – Matagne 5

Après partage des jeux initiaux, Pironchamps fila à 4-1. Matagne fit alors de la résistance à 4-3 et 5-4 avant de céder l’amrure. Au second acte, les Farciennois avec Docquir et Lavallée, performants sur le rectangle, ne concédèrent plus qu’un jeu à 9-5 pour rafler la mise.

Vodelée 13 – Sart 9

Sur des outres de Loudèche, Anciaux, les Sartois raflèrent les deux premiers jeux. Sous l’impulsion de Dispa, les Frontaliers renversèrent bien vite la vapeur pour filer au repos sans autre concession: 7-2. Via Loudèche et Thiry, Sart releva la tête et après avoir empoché les deux premiers jeux de la reprise, revint à 9-7 Bonnivers remplaça De Martin. Les Fagnards entretinrent encore le suspense à 11-9 avant de baisser pavillon.

Thy 13 – Mont-Sainte-Aldegonde 10

Précieux succès des Métallos qui étaient menés 6-7 au repos. " Au second acte, Pierre Demoulin est entré au petit milieu et avec Thomas Delsipée et Dubois, on a nettement mieux répondu sur le rectangle pour l’emporter, après une dernière égalité à 10-10", avoue Yohan François.