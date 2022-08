Franc succès au TC Grand Ohey

Une baisse de la participation a été constatée dans les tableaux féminins. Le TC Grand Ohey avait pourtant rehaussé sa limite du nombre d’inscrits à 285 contre 265 habituellement, suite aux jours fériés.

Le club oheytois a pu s’appuyer sur une très bonne organisation pour permettre aux joueurs de jouer dans les meilleures conditions. " Il n’y a pas eu de souci de programmation. On a pu arranger tous les matchs sans problème. Tout se passe bien et tout le monde est content. C’est une belle réussite pour nous", poursuit le président Paulet.

Tout juste terminé, le tournoi de simples fait place au tournoi de doubles, qui commence ce lundi. Pour assurer l’ambiance durant cette quinzaine, le club organise plusieurs activités pour permettre à tout le monde de continuer à s’amuser, dont la traditionnelleSoirée Mojitoqui a lieu depuis 30 ans. " On organise 2 soirées, chacune le vendredi du tournoi. Ce sont des soirées qui fonctionnent à chaque fois très bien. Quelques joueurs avaient de petits yeux ce samedi matin" plaisante le président.

Ambiance garden-party

Avec de nouvelles infrastructures depuis 2 ans, le TC Grand Ohey n’a rien à envier aux plus grands. " Avec les nouveaux agencements au sein du club, on a créé un bar-truck depuis 2 ans. Ça fait garden party. En plus de ça, on fait des repas le soir. On a un restaurant avec une dame qui cuisine pour nous. Et pour changer un peu, on a fait venir un food-truck d’hamburgers pendant 2 jours".

Le président Paulet se félicite de la flexibilité dont fait part le club.

" C’est très familial et très convivial. On met de la musique presque tout le temps", conclut-il.