Malgré un terrain très sautillant en raison d’une pelouse brûlée par le soleil, les acteurs ont proposé un match plaisant. La frappe tendue d’Ayika était stoppée par un Ravignat vigilant (13e). Si le FCO faisait mieux que se défendre, les occasions étaient visiteuses, à l’image de l’essai de Francotte, seul au petit rectangle (20e). Le centre de Longin était ensuite prolongé par Mathieu dans ses propres filets (0-1) tandis que la tête de Rossini trouvait Lorand (44e).

La seconde période était tout aussi intéressante, et ce même après le second but visiteur. Le long dégagement de Lorand était exploité par Francotte, qui servait Wauquaire sur un plateau d’argent (0-2). "Je retiens de bonnes choses, souriait le T1 local Roman Severino.Nous avons offert une belle prestation. Nous avons très bien commencé la rencontre. Nous avons fait jeu égal, voire plus, car il y a eu deux situations à notre avantage. Nous aurions pu bénéficier d’un penalty pour un contact que l’on a entendu et vu. Et une situation de deux contre un a été arrêtée pour une faute. Si l’une de ces deux situations était passée, nous aurions assisté à un autre match. Nous n’avons pas à rougir de notre prestation face à l’un des favoris du championnat de P1. Nous n’avons repris les entraînements qu’il y a dix jours. S’il y a encore beaucoup de boulot, je pense que nous serons prêts pour le début du championnat."

« Un match maîtrisé de la première à la dernière minute, lançait le coach gembloutois Dany Verkamer.Nous savions où nous mettions les pieds. Nous sommes tombés sur une équipe costaude, qui a offert du répondant. Malgré les conditions de jeu difficiles, les équipes ont disputé un bon match. Sur base de cette rencontre, l’équipe a bien évolué par rapport à l’année dernière. J’avais demandé beaucoup d’envie et d’engagement. Les joueurs en ont montré. De plus, nous nous sommes créé des occasions sans concéder de but. Les automatismes sont déjà bien présents. Malcolme Francotte et Dorian Piazzalunga sont déjà au diapason. »