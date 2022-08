Le repos était atteint sur un score de parité (2-2). Les buteuses locales se nomment Marine Volpe (1-0, 6e; 4-2, 61e), Laora Guglielmi (2-1, 23e; 5-2, 80e), Ysaline Burlet (3-2, 52e) et Florine Jacqmain (6-2, 91e). Angeline Minet (1-1, 12e) et Audrey Mathy (2-2, 40e) avaient égalisé. "Le tournant du match est peut-être le but refusé à 4-3 pour un hors-jeu peu évident", déplore le T1 visiteur Ludovic Collart. Bioul recevra Acren-Lessines au 2etour.

Beauraing 3 – Bellevaux 3 (t.a.b3-0)

Léa Petit avait ouvert la marque (1-0, 34e). Menées 1-2 (35e, 49e), les visitées renversaient la vapeur avant l’heure de jeu, via Clara Dasty (55e) et Emma Maggio (3-2, 57e). Au terme des 90 minutes réglementaires, Yasmina Benabid, Imene Ounissi et Emma Maggio inscrivaient leur penalty tandis que Estelle Pierret gardait ses filets inviolés. Au deuxième tour, les Beaurinoises iront défier Haasdonk (P2 Flandre).

Hannut 0 – Jambes 11

Le match était plié au repos (0-6). La seconde période était du même tonneau. Zainab Aya (3), Chloé Lambert (3), Manal Aboumerrouane (2), Cindy Lacourt (2) et Sofia Filali se sont partagé les buts.

Andenne 3 – Holsbeek 1

Grâce, entre autres, aux buts d’Elsa Gemine (1-0, 20e), Julie Broze (2-0, 23e) et Pauline Famerée (3-1, 93e), lesOursonnesrecevront Aywaille (P1 Liège) samedi prochain.

Auvelais 0 - Jodoigne 5 (forfait)

Sauvenière 0 - Jemeppe 5 (forfait)

Les Krakennes iront au Monceau au tour suivant.