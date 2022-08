COUPE DAMES 1ERTOUR

Le repos était atteint sur un score de parité (2-2). Les buteuses locales se nomment Marine Volpe (1-0, 6e; 4-2, 61e), Laora Guglielmi (2-1, 23e; 5-2, 80e), Ysaline Burlet (3-2, 52e) et Florine Jacqmain (6-2, 91e). Angeline Minet (1-1, 12e) et Audrey Mathy (2-2, 40e) avaient égalisé. "Le tournant du match est peut-être le but refusé à 4-3 pour un hors-jeu peu évident", déplore le T1 visiteur Ludovic Collart. Bioul recevra Acren-Lessines au 2etour.