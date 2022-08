Clermont tétanisé

Troisième victoire de rang pour Villers-le-Gambon qui retrouvait Vander Elst. Clermont doit composer sans Xavier Lawarée et Valentin Van Houtte, remplacés par Genot et Stoupy. Les Verts prennent un départ de choix et s’isolent à 4-1. « Nos joueurs évoluaient avec la peur de mal faire, » avoue Jacky Godart. Arnaud Godart reprend alors le grand milieu et fouette entre les perches à 40-40 pour relancer les Villersois, qui renversent la vapeur à 4-5. Après avoir concédé une dernière égalité, les Philippevillains, plus performants dans les jeux montés à la limite s’envolent à 5-10. Clermont sauve alors le point avant de retomber dans ses travers. « C’est une victoire en équipe, avoue le Villersois Jacky. Avec du caractère. On remonte plusieurs jeux de 40-15. C'est un précieux succès. » DO