Ciney passe au 2e tour de la Coupe de Belgique

Ciney entame bien le match et se crée d’entrée de jeu une grosse occasion. L. Lambrechts déborde sur son flanc gauche et adresse un centre pour Jadot qui, seul dans le rectangle, place le ballon sur le portier visiteur. Jadot, Boudjemaa de la tête sur corner ou L. Lambrechts, alerteront encore Poncin. Défensivement bien organisé, Messancy tente de réagir en contre et, est proche d’ouvrir le score lorsque Boudjemaa perd le ballon dans le rectangle et voit Hoarau se retrouver seul devant Monteleone qui sauve les meubles. La seconde période est du même acabit, avec une équipe luxembourgeoise qui résiste aux assauts cinaciens grâce notamment à son gardien Poncin. David Maucq sort alors ses cartouches offensives avec Antoine et Claude. C’est finalement du flanc gauche que va venir la solution. Boujabout amorce un joli une deux avec Antoine et conclut pour offrir la qualification à Ciney