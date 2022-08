Chevetogne stoppé par Habay

Cartons jaunes:Puerta Lopez, Mailleux, Jacob.

Carton rouge:Toussaint (87e).

Buts:Copette (0-1 sur pen., 14e), Jacob (0-2, 76e).

CHEVETOGNE:Evrard, Cowez, Cappelle, Sevrin, Mathieu (72eServais), P. Minon, Puerta Lopez, L. Minon (61eMailleux), Ergot, Pierard, Jugnot (46eSimon).

HABAY:Reichert, Grevisse, Vialette, Toussaint, Gillet, Ajavon (54ePoncelet), Ansion, Copette (77e Lepere), Deom, Herman (54eJacob), Molnar (54eLeonard).

Sur la pelouse deCoccinelles qui pleuraient la disparition de la maman d’une des leurs, les Gaumais montrent d’emblée leurs intentions en usant de longs ballons. " On s’y attendait et on ne les a pas souvent laissé s’engouffrer dans notre défense en 1èremi-temps. Une balle est passée et Habay a obtenu un penalty", analysait le coach local Michel Godefroid. La faute est commise par Cappelle et le coup de pied de réparation, transformé par Copette même si Evrard plonge du bon côté (14e). Lekeeper cinacien se met ensuite en évidence d’une belle détente sur la frappe à bout portant d’Ansion. Ergot tente sa chance de loin, mais envoie le ballon à côté de la latte. En face, Copette dépose un caviar sur la tête de Vialette, monté de sa défense, mais qui place aussi à côté.

À la reprise, Kentin Ergot manque encore le cadre sur une remise de la tête de L. Minon. LesNoirs s’en remettent à Leonard, monté au jeu. À la 60e, seul devant Evrard, il a la balle de break au bout des pieds mais croise trop son tir. Le portier chevetognard s’interpose encore deux fois devant le même Leonard mais s’avoue vaincu quand Jacob ponctue (de la tête) un corner habaysien à un quart d’heure du terme (0-2). " On aurait dû être meilleur, reconnaissait le T1 Samuel Petit.Mais on a encore le temps de le devenir: ce match faisait partie de la préparation. En première période, notre domination a été stérile face à une équipe chez qui la notion de bloc était bien en place. La victoire et la clean sheet sont bonnes pour la confiance. Les gars sont motivés d’aller défier la D2 de Warnant." S’inclinant devant la supériorité athlétique de son adversaire, Chevetogne regrettera le manque de justesse dans ses derniers ballons.