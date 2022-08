Menés à un quart d’heure du terme suite à une belle action conclue par Petit (73e), les hommes de Xavier Thiry ont su réagir grâce à la fraîcheur du banc et ont arraché l’égalisation via Lambot en fin de rencontre (86e), avant que Marchand ne sorte 2 tirs au but et envoie son équipe au tour suivant.

"On se doutait que cette équipe nous embêterait, confie Xavier Thiry.Cette formation ne représente pas la division dans laquelle elle évolue. On voulait marquer le plus vite possible mais on n’a pas su le faire. Au fil du match, nos adversaires ont pris confiance et on a encore eu des occasions non-concrétisées. Heureusement, ils n’ont pas tenu physiquement après avoir ouvert le score et on a su revenir à 1-1 avant la fin du match."

Pierre Longueville ne cachait pas sa satisfaction: »On a un peu changé notre système de jeu et ça a bien fonctionné. Malheureusement, Biesme a concrétisé l’une de ses nombreuses occasions et a méritoirement égalisé à 4 minutes de la fin. Aux tirs au but, c’est toujours la loterie et nous avons eu la malchance de rater le premier. Mes joueurs ont respecté les consignes et pour une P3 face à une équipe qui va jouer le top de la P1, je peux être content. »