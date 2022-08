Au second tour

Cartes jaunes:L. Lambrechts, Delongueville, Hanneuse, Boelen.

But:Boujabout (1-0, 84e).

CINEY: Monteleone, Jadot, L. Lambrechts, Bruckner, Jottard (64e Antoine), Hanneuse, Henrotaux, Herbiet (54e Claude), Bukasa (72e V. Lambrechts), Boudjemaa, Beck (46e Boujabout).

MESSANCY: Poncin, Glineur (53e Cravatte), Monhoval, Boelen, Henry (79e Guzman-Pineda), Hoarau (75e Camara Semedo), Perrin (75e Dake), Caprasse, Delongueville, Negi, Amari (75e Filograsso).

Ciney entame bien le match et se crée d’entrée de jeu une grosse occasion. L. Lambrechts déborde sur son flanc gauche et adresse un centre pour Jadot qui, seul dans le rectangle, place le ballon sur le portier visiteur. Jadot, Boudjemaa de la tête sur corner ou L. Lambrechts, alerteront encore Poncin. Défensivement bien organisé, Messancy tente de réagir en contre et, est proche d’ouvrir le score lorsque Boudjemaa perd le ballon dans le rectangle et voit Hoarau se retrouver seul devant Monteleone qui sauve les meubles. La seconde période est du même acabit, avec une équipe luxembourgeoise qui résiste aux assauts cinaciens grâce notamment à son gardien Poncin. David Maucq sort alors ses cartouches offensives avec Antoine et Claude. C’est finalement du flanc gauche que va venir la solution. Boujabout amorce un joli une deux avec Antoine et conclut pour offrir la qualification à Ciney

Les Cinaciens ont déjà montré de belles choses."Défensivement, cela s’est bien passé, indiquait Arthur Bruckner à l’issue du match. Nous avons eu un peu plus de mal offensivement avec quelques problèmes de finition. Néanmoins, il n’y a pas de quoi se tracasser. Claude joue avec une élongation, Mignon était absent et, c’était le premier match d’Antoine depuis la reprise. C’est de bon augure pour la suite."" Ciney mérite sa victoire, admettait Gilles Caprasse. C‘est dommage, mais nous avons livré une bonne partie face à un adversaire qui peut faire la différence à tout moment. Nous avons fait le gros dos et sommes sortis en contres pour les faire douter. Sans regrets."