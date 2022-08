Les deux équipes se toisent durant le quart d’heure initial. Les Hesbignons, plus entreprenants, arment le premier essai par Delooz à la 20e. En revanche la réussite est l’apanage des Ecureuils sur un contre rondement mené par Delvigne et ponctué par Florian Fromont: 1-0. Dix minutes plus tard, Gauchet rétablit la parité en prolongeant un coup franc bien distillé par Dethier.

Les pensionnaires de la N3 gardent la mainmise sur les échanges et reprennent sur le même tempo au retour des vestiaires. Un but de Gilbert est annulé pour hors-jeu avant de se ménager une possibilité via un heading suivie d’une frappe sur la latte de Delooz. En réplique, une tête de Delvigne frôle le montant.

Les Aischois multiplient en vain les corners et doivent attendre la 78e pour dénicher la faille par Dethier, l’homme du match. Les Sambriens jouent leur va-tout et se créent trois chaudes alertes annihilées avec brio par Broos, le fils de leur mentor.

« Je suis un papa heureux »

Les Écureuils ont mené la vie dure à leurs invités et sont passés bien près de prolonger le suspense via les tirs au but."Nous n’avons pas à rougir de notre prestation. On quitte la Coupe la tête haute,martelait le mentor Eddy Broos.Le match fut à l’image de notre préparation avec de la discipline, de la rigueur et une bonne organisation. On a montré qu’on avait du potentiel avec pas mal d’occasions à la clé et qu’on pouvait aller de l’avant. Mon message passe très bien avec notamment une discipline qui a fait défaut la saison dernière."Son fiston Noa fut par ailleurs le bourreau de ses gars en sauvant les meubles des Aischois en fin de match."Il a montré ses qualités à bon escient. Il m’a bien plu. Je suis un papa heureux."

« On savait qu’on serait attendu »

Les Spirous ont offert une franche résistance et la différence de niveau fut insignifiante. »Nous avons rencontré une belle opposition avec la difficulté d’imposer notre rythme,soulignait Manu Rousselle.On savait qu’on aurait difficile et qu’on serait attendus Ce fut un bon match avec des occasions de part et d’autre. Nous sommes en pleine préparation ce qui m’a permis de ménager certains souffrant de bobos et de faire une tournante pour jauger les atouts voire les manquements. Nous poursuivrons notre préparation mardi en rencontrant Solières. »