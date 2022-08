À oublier au plus vite

Battus lors de la manche aller, les Nordistes, qui respirent la grande forme, n’ont laissé que des miettes aux Rochefortois. Performants à la frappe avec 23 outres pour 7 aux Rochefortois, les visités ont fait la loi sur le rectangle, obligeant les Namurois à prendre des risques sur le tamis. « On livrait contre le vent et il n’était pas évident d’aller chercher William Cassart, confie Tristan Schmit. Devos en devanture, Devan Cassart et Timmy Joos, ont multiplié les rechas entre les perches. »